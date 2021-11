David Alaba in Madrid als "Diebstahl des Jahrhunderts" gefeiert

Ronaldo-"Ersatz"

Die spanische Presse stimmte Lobeshymnen auf Alaba an. "Er wächst weiterhin im Team, sowohl in der Abwehr als auch in der Hierarchie", schrieb die Sportzeitung Marca. Freistöße auf der halbrechten Seite seien mittlerweile für den linksfüßigen Innenverteidiger reserviert - auch das würde sein Standing im Team unterstreichen. "Und Real verpflichtete ihn, ohne eine Ablöse an Bayern zu bezahlen - der Diebstahl des Jahrhunderts."

Alaba ist der erste Real-Verteidiger seit Roberto Carlos im Februar 2004, dem ein direktes Freistoßtor in der Königsklasse gelang. Durch den Abgang von Cristiano Ronaldo vor drei Jahren sei Reals "Punch" bei Freistößen radikal beschädigt worden, monierte die Marca. In der Champions League traf seither nur Isco im September 2018 aus einem ruhenden Ball außerhalb des Sechzehners. Alaba soll - neben all seinen anderen Qualitäten - Abhilfe schaffen.