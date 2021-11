Alaba glänzt bei Real-Sieg mit einem herrlichen Assist

Real Madrid hat zumindest bis Sonntagabend die Spitzenposition in der spanischen Fußball-Liga übernommen. Beim 2:1-Heimerfolg gegen Rayo Vallecano spielte David Alaba in der Innenverteidigung durch und legte Karim Benzema mit einem Pass der Extraklasse einen Treffer in der 38. Minute auf. Der FC Barcelona verjuxte im wohl letzten Spiel von Sergi Barjuan als Interimstrainer am Samstag eine 3:0-Führung bei Celta Vigo und erreichte am Ende nur ein 3:3-Remis.

Toni Kroos (14.) schloss einen schönen Spielzug per Direktabnahme ins Kreuzeck erfolgreich zum 1:0 für Real Madrid ab. Alabas Hereingabe von der linken Seite war dann zu exakt für die Vallecano-Defensive und fand Benzema in der Mitte, der mühelos vollendete. In der zweiten Hälfte vergaben die „Königlichen“ einige Chancen, nach dem Anschlusstreffer durch den 35-jährigen Radamel Falcao in der 77. Minute wurde es also noch einmal spannend. Der Kopfball des Kolumbianers wurde von Alaba noch abgefälscht. Danach musste Falcao verletzt den Platz wieder verlassen.