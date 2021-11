Champions League: Alaba auf den Spuren von Roberto Carlos

Dortmund out

Überraschender kam da schon, dass sich Dortmund aus dem Konzert der Großen verabschieden wird. Die Borussia unterlag bei Sporting mit 1:3 und muss sich bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Schlusslicht Besiktas Istanbul mit Rang drei begnügen, der lediglich zum Umstieg in die Europa League berechtigt. Das Anschlusstor von Malen kam zu spät.

Leipzig spielte sich den Frust von der Seele und in eine gute Position für einen Platz in der K.-o.-Phase der Europa League. Ohne den an Corona erkrankten Trainer Jesse Marsch, der von „Co“ Achim Beierlorzer vertreten wurde, gewannen die Leipziger beim dieses Mal inferioren belgischen Meister Brügge mit 5:0. Nkunku und Forsberg gelangen je zwei Tore.

In der Champions League weiterspielen werden fix Manchester City und Paris-SG. Im Topduell der Gruppe A gewannen die Briten in einem rassigen Spiel 2:1.

Manche Spieler sind wohl für die Ewigkeit geschaffen. Einer davon heißt Pepe, der 38-jährige Verteidiger feierte gestern in Liverpool seinen 100. Einsatz in der Champions League. Wobei das Wort „feiern“ eher weniger zutrifft, Porto verlor mit 0:2.