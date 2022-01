ÖFB-Star David Alaba: "Ich musste auf viel Komfort verzichten“

Der zehnte Meistertitel mit den Bayern, seine zweite EM mit einem denkwürdigen Achtelfinale gegen Italien, ein spektakulärer Transfer zu Real Madrid und ein Traumtor sowie die Kür zum "Man of the Match" gleich in seinem ersten Clásico gegen Barcelona – Österreichs Fußballstar David Alaba hat im Jahr 2021 viel erlebt, dazu auch gleich zwei Infektionen mit Covid-19.

Auch die zweite vor mehr als einer Woche hat der 29-Jährige nahezu ohne Symptome überstanden, weshalb er erstmals in seiner Karriere keine richtige Winterpause hatte und schon am Sonntag um 14 Uhr in der spanischen Liga gegen Getafe wieder Fußball spielen kann.

KURIER: Sind Sie ein Mensch, der sich zum Jahreswechsel etwas vornimmt?

David Alaba: Ja, schon. Ich lasse das vergangene Jahr Revue passieren und denke noch einmal nach. Und ich bin eine Person, die sich Ziele setzt fürs neue Jahr.