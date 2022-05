Nach Real Madrids CL-Triumph: Die Tränen von ÖFB-Star David Alaba

Reise zum ÖFB-Team

Österreichs achtfacher Fußballer des Jahres und zweifacher Sportler des Jahres hält mittlerweile bei 30 Titeln, ein weiterer könnte bereits in einigen Wochen dazukommen. Am 10. August geht es in Helsinki gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, den Klub von Oliver Glasner und Martin Hinteregger, um den europäischen Supercup.

Davor steht aber noch ein dichtes Länderspiel-Programm an. Auf das ÖFB-Team warten in der Nations League Duelle mit Kroatien (3. Juni/auswärts), Dänemark (6. Juni daheim, 13. Juni auswärts) und Frankreich (10. Juni/daheim). Ob Alaba in Kroatien dabei sein wird, ist noch offen. Er werde am Sonntag mit Neo-Teamchef Ralf Rangnick telefonieren, kündigte der Wiener an. Den kompletten Lehrgang wird der 92-fache Internationale jedoch keinesfalls auslassen. "Wir sehen uns beim Nationalteam", versprach Alaba.