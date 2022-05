Rangnick-Effekt beim ÖFB? Verband hofft auf Millionen-Einnahmen

Er vergleicht die Situation mit der Zeit vor der EURO 2016 in Frankreich. Damals nahm man allein durch den Ticketverkauf bei den Heimspielen brutto bis zu sechs Millionen Euro ein. Eine ähnliche Rechnung könnte 2023 aufgehen, wenn man bedenkt, dass ein volles Happel-Stadion Netto-Einnahmen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich bringt. 2023 wird die EM-Qualifikation gespielt mit vier oder fünf Heimspielen für Österreich, je nachdem, ob man in eine Fünfer- oder Sechsergruppe gelost wird. Bei acht Quali-Spielen würden noch zwei Termine für Testmatches frei werden, weshalb der ÖFB auch bis zu sechs Heimspiele in diesem Jahr kommen könnte.