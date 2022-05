Triumph der Königlichen: Real Madrid gewinnt die Champions League

Um 21.37 Uhr pfiff der Franzose Clément Turpin endlich an. Bei Liverpool und Real waren alle Stars einsatzbereit, auch der zuletzt einen Monat lang angeschlagene Alaba. Die erste Viertelstunde war etwas für Taktikfüchse des abschlusslosen Mittelfeldgeplänkels. Liverpool hatte mehr vom Spiel, doch erst in der 16. Minute gab es eine gute Torchance: Salah brachte in Bedrängnis den Ball nicht an Courtois vorbei. Dann nahm sich Mané ein Herz, dribbelte in den Strafraum und schoss flach ins Eck. Courtois hechtete ins Eck und lenkte den Ball an die Innenstange (21.).

Das war es auch schon mit der fußballerischen Herrlichkeit. Kurz vor der Pause entwischte Benzema der Liverpool-Abwehr, vertändelte den ersten Versuch, schoss im zweiten Anlauf dann aber doch ins Tor. Der VAR erkannte in der unübersichtlichen Aktion vor dem Tor ein Abseits, brauchte dafür aber dreieinhalb Minuten.