Klopp gegen Ancelotti: Zwei Star-Trainer im finalen Vergleich

Ancelottis Ruhe liegt auch im italienischen Essen und dem Rotwein. Er ist als Sohn eines Milchbauern bei Parma aufgewachsen. Tortellini gab es zu Hause jeden Sonntag nach der Kirche. Seitdem schwört er auf die Pasta. „Ich lasse es nicht zu, dass jemand einen ordentlichen Teller Tortellini beleidigt“, wurde Ancelotti einmal zitiert. Gutes Essen ist ihm heilig, was so manche ErnĂ€hrungsberater in den Vereinen zur Verzweiflung bringt.

Genussmensch

Als Milan-Trainer verdonnerte er KapitĂ€n Paolo Maldini zur Völlerei. „Er isst, trinkt. Dann isst und trinkt er noch ein bisschen mehr. Aber nicht allein“, erzĂ€hlte besagter Maldini, der zunĂ€chst dankend ablehnte. Doch Ancelotti hatte das letzte Wort: „Ich bin dein Trainer. Probier es. Es ist gut.“

Nach seiner Jugend in der tektonisch leicht instabilen Po-Ebene hat Ancelotti nach eigenem Bekunden einen „erdbebensicheren Arsch“. Daher hat es ihn nur teilweise aus der Fassung gebracht, dass seine Abenteuer bei den Bayern wenig rĂŒhmlich mit schlechter Nachrede von einigen Spielern endete. Sein Motto lautet stets: „Respektiere, um respektiert zu werden.“