CL-Finale: Fjørtoft über die "einzigartige Symbiose mit den Fans"

Er erzielte in vier Ländern 307 Tore. 67 davon für Rapid. Inzwischen ist Jan Åge Fjørtoft längst zum Volltreffer am Mikrofon geworden. Heute meldet er sich für ServusTV vom Finale aus Paris. Schon 1994, als Fjørtoft bei der WM in den USA Norwegens Kapitän und KURIER-Kolumnist war, hatte er journalistisches G’spür. Und wenn’s der Redaktionsschluss erforderte, sich per Handy noch aus der Kabine gemeldet. Danach spielte er wieder in England.