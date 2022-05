Als ein CL-Finale die Karriere von Liverpool-Goalie Karius zerstörte

Nach mehreren erfolgreichen Jahren bei Mainz war Karius im Sommer 2016 zu Liverpool gewechselt. Der Verein zahlte über sechs Millionen Euro Ablöse. Patzer sorgten dafür, dass Karius einen schweren Start in England hatte. Im Sommer 2018 wurde Karius an Beşiktaş Istanbul verliehen. Nach zwei Jahren in der Süper Lig löste er dann 2020 seinen Vertrag auf. In der darauffolgenden Saisonvorbereitung war er vierter Tormann bei Liverpool. Also wurde er an Union Berlin verliehen. Doch auch dort musste er sich hinter Andreas Luthe anstellen, kam nur zu vier Einsätzen.