Ralf Rangnick: "Heldentaten des ÖFB-Teams sind eine Weile her"

Auch der 33-Jährige soll den intensiven Pressing-Stil mitmachen. „Ich habe mir einige Spiele von Marko angeschaut. Mein Eindruck ist, dass er deutlich fitter ist als vor zwei Jahren. Jetzt liegt es an ihm. Es ist nicht mehr so viel Zeit, wenn Marko neben dem 100. Länderspiel noch irgendwas gewinnen will, dann müssen wir uns beeilen. Dann muss auch er sich beeilen. Körperlich, so bin ich überzeugt, ist er dazu in der Lage.“

Die erste Gelegenheit, das zu beweisen, hat der Bologna-Legionär vielleicht schon am Freitag. Die Partie in Osijek gegen Kroatien wäre Länderspiel Nummer 99.