ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: "Ich war am Anfang selbst überrascht"

ÖFB-Star David Alaba wird nach dem CL-Triumph von Real Madrid vorerst noch nicht dabei sein. "Madrid ist im Ausnahmezustand. Das wird also noch ein paar Tage dauern." Ob Alaba dann auch schon in Kroatien auflaufen wird, oder erst beim Heimspiel gegen Dänemark, ist noch offen.

Rangnicks Spielidee

Rangnick sieht den frisch gebackenen CL-Sieger jedenfalls als zentralen Part im Team. So wollte er den Wiener bereits vor einigen Jahren zu Hoffenheim holen: "Wir haben damals einen linken Verteidiger gesucht, David wollte aber unbedingt im Mittelfeld spielen. Da hatten wir aber auch ein Überangebot an Top-Spielern. Deshalb kam er dann erst im Winter. Ich weiß, dass er nicht so gerne links spielt, sondern eher im Zentrum. Wenn man sich seine Karriere anschaut, dann hat er zuletzt eher im Zentrum oder in der Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, dass er da auch für Österreich am wertvollsten ist."