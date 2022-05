Eigentlich hatte Real-Star Toni Kroos am Samstag-Abend allen Grund zur Freude. Seine Mannschaft hatte sich soeben gegen Liverpool den nächsten Titel in der Champions League gesichert, für den 32-jährigen Deutschen war es der bereits fünfte Triumph in der Königsklasse. Die Stars aus Madrid zeigten Emotionen, Österreichs Aushängeschild David Alaba vergoss Tränen.