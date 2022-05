Millionen-Klausel: Rettet Sasa Kalajdzic Absteiger Admira?

„Kopfschmerzen“, meinte Sportchef Marcel Ketelaer, bereite der Abstieg. Einnahmen in Millionenhöhe brechen weg, vor allem die starke Reduktion der TV-Gelder tut weh. Dazu kommt, dass seit dem FC Linz vor 26 Jahren keinem Verein der direkte Wiederaufstieg gelungen ist. Auch NÖ-Rivale SKN St. Pölten scheiterte in der oft unterschätzten 2. Liga an dieser Aufgabe deutlich.

Damit kündigt sich ein heftiges Budgetloch an. Das allerdings ein Ex-Spieler ausgleichen könnte.