Final-Drama um Herzog: Kühbauers LASK besiegelt den Admira-Abstieg

Den ersten Aufreger gab es in Altach schon vor Beginn. Gegner WSG Tirol, der schon fix als Sieger der Qualigruppe feststand, trat mit einer B-Elf an. Trainer Silberberger schonte zahlreiche Stammkräfte fürs Play-off am Montag. Hartberg baute gegen die SV Ried auf den Heimvorteil, die Admira musste in Pasching gegen den LASK antreten.