Austrias next Pressing-Star: Was Rangnick für den ÖFB sucht

Allerdings: Beim ÖFB wird seit Montag anders trainiert. „Das war sehr intensiv, sehr anstrengend“, sagte etwa Sasa Kalajdzic. „Wir waren in jedem Bereich am Limit“, gestand Christoph Baumgartner nach den Spielformen auf kleinen Feldern. Bälle jagen in kurzen und intensiven Intervallen, statt Pass- und Schussübungen in extensiver Dauerschleife. Wer als Hobbysportler Dauerläufe gewohnt ist und plötzlich auf Tempo-Intervalle umsattelt, der kennt das Gefühl.

An dieser Stelle gilt es für Marko Arnautovic, sich umzustellen. Viel deutlicher hätte es Ralf Rangnick am Sonntag nicht formulieren können: „Er ist 33. Wenn er neben seinem 100. Länderspiel noch irgendetwas gewinnen will, dann müssen wir uns beeilen. Dann muss er sich beeilen.“ Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aus physischer Sicht bedeutet dies: Der Stürmer muss an seiner Sprintwiederholungsfähigkeit arbeiten, um künftig nicht nur in den Ballbesitz-Phasen Gas geben zu können, sondern auch, wenn der Ball beim Gegner ist, im Pressing.