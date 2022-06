Klarer Plan und Hierarchie: Rangnicks erste Schritte als ÖFB-Teamchef

Der Plan

Alles ist klar strukturiert und durchdacht, nichts wird dem Zufall überlassen. Spielern wie Betreuern gefällt dies, weil sie wissen, woran sie sind. Nicht nur, was den Tagesablauf betrifft, sondern auch bei den Übungen auf dem Platz. Am Mittwochvormittag wurde eine Spielform praktiziert, wonach man spielerische Lösungen finden soll, um gegnerische Linien zu überwinden. Sabitzer beschreibt: "Es gibt klare Regeln. Rangnick erklärt, was er haben will, jeder weiß, was verlangt wird."