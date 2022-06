Sabitzer vor Rangnick-Debüt: "Schönes Gefühl, gebraucht zu werden"

Vier Spiele in wenigen Tagen in der Nations League empfindet Sabitzer durchaus als anstrengend, "aber ich habe noch viel im Tank". Wieder so eine Anspielung auf die Bayern, bei denen er in der vergangenen Saison nur auf 1.076 Minuten kam.

"Ich habe die Saison reflektiert und meine Schlüsse daraus gezogen." Sabitzer gibt zu, noch nie in seiner Karriere so ein Jahr erlebt zu haben. "Bayern ist ein anderes Pflaster. Auch wenn die Rollen erst einmal verteilt sind, ich werde in der neuen Saison wieder angreifen und an meine Chance glauben."

Vorerst genießt er aber die willkommene Abwechslung Nationalteam.