Janko über Rangnicks ÖFB-Debüt: "Man darf keine Wunderdinge erwarten"

Ich finde es großartig, dass der ÖFB Ralf Rangnick als Teamchef verpflichtet hat, der in Folge auch auf andere Dinge wie die Struktur im Verband schauen soll. Der Deutsche hat sich bei seinen ersten Auftritten sehr gut präsentiert und vor allem Energie versprüht, was gutgetan hat. So hätte ich es mir vom „Neuen“, wie auch immer er geheißen hätte, auch gewünscht.