Salzburg auf Aufstiegskurs: "Harter Fight bis zum Ende"

Vier Spiele, sechs Punkte - Salzburg ist in der Champions League noch immer ungeschlagen. In der Tabelle ist der österreichische Meister zwar hinter Chelsea zurückgefallen, als Zweiter aber noch immer voll auf Aufstiegskurs. In Zagreb habe man zwar "nicht das beste Spiel" gezeigt, so Kapitän Andreas Ulmer, mit dem 1:1 kann man aber sehr gut leben.

„Wenn man das komplette Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. In der letzten halben Stunde waren wir richtig am Drücker, da hätte ich mir gewünscht, dass wir das 2:1 schießen", analysierte Trainer Matthias Jaissle. Er fügte aber gleich hinzu: "Wir haben das direkte Duell mit Zagreb gewonnen und daraus das nötige Selbstvertrauen für die letzten zwei Aufgaben gewonnen."