Champions League: Juventus blamiert sich, ManCity gewinnt nicht

Schon für Österreichs Team war Haifa zwei Mal ein schlechter Boden – am Dienstag blamierte sich Juventus Turin an Ort und Stelle. 0:2 gegen Maccabi, Italiens Rekordmeister muss in der Gruppe H (mit Paris und Benfica) um den Aufstieg zittern.

Bei der Partie FC Kopenhagen gegen Manchester City wurde der Schiedsrichter gleich drei Mal innerhalb der ersten 30 Minuten vor den Monitor gebeten, um seine Entscheidung zu revidieren. Zunächst wurde das 0:1 durch Rodri wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt, dann gab’s einen Elfer für die Engländer, den Mahrez verschoss und obendrein Rot für Citys Gomez wegen einer Notbremse (30.). Eine Stunde lang spielte die Elf von Pep Guardiola zu zehnt – und ohne Erling Haaland, der auf der Bank saß. Mehr als ein 0:0 sah am Ende nicht heraus.