Neuer Höchstwert: Über 5.000 Neuinfektionen in Österreich drohen

Spitäler an Kapazitätsgrenzen

Dass die Auslastung der Spitäler und vor allem der Intensivstationen steigt, zeigt die aktuelle Lage in Oberösterreich. Einige Spitäler stoßen dort jetzt schon an ihre Kapazitäsgrenzen. Denn mit 400 Hospitalisierungen von Corona-Patienten am Freitag wurde ein neuer Höchstwert im Bundesland erreicht. Vor allem was die Auslastung der Intensivbetten in den Spitälern betrifft, rechnet man damit, dass sich die Lage weiter verschärft.