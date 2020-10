Corona-Maßnahmen: Nächtliche Ausgangssperre soll von 20 bis 6 Uhr kommen

Seit Wochen wird über einen zweiten Lockdown spekuliert - steigende Infektionszahlen und der Andrang auf die Spitäler machen dies notwendig, heißt es.

Heute finden noch Beratungen statt, am Samstag will Türkis-Grün die Pläne präsentieren. Der KURIER erfuhr am Freitag erste Eckpunkte:

Nächtliche Ausgangssperre

Eine generelle Ausgangsbeschränkung wie im Frühjahr soll es nicht geben - sie soll sich dem Vernehmen nach auf die Zeit von 20 bis 6 Uhr beschränken. In dieser Zeit wird es verboten sein, den privaten Wohnbereich zu verlassen.

Ausnahmen von dieser Ausgangssperre sind im Covid-19-Maßnahmengesetz festgeschrieben - und soweit schon aus dem Frühjahr bekannt: Verlassen darf man die Wohnung, wenn es darum geht, jemandem zu helfen, für berufliche Zwecke und zur "körperlichen und psychischen Erholung".

Sinn dieses Verbots ist offensichtlich, private Zusammenkünfte zu unterbinden. Laut Clusteranalysen finden die meisten Infektionen im privaten Umfeld statt. Juristen bemerken schon seit Längerem, dass der Gesetzgeber hier gefordert ist: Es könnte sogar verfassungswidrig sein, wenn der öffentliche Bereich zunehmend reglementiert wird (Maskenpflicht, Abstandsregeln etc.), wo kaum Infektionen stattfinden, man den privaten aber auslässt.

Freunde zu treffen oder gar Partys zu feiern, wird durch die nächtliche Ausgangssperre de facto verunmöglicht: Nach 20 Uhr kontrolliert die Polizei.