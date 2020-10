Wie der Lockdown aussehen könnte: das deutsche Vorbild

Ein kleiner Lockdown steht bevor. Am Samstag will die Bundesregierung die Maßnahmen bekanntgeben, auch der Verordnungstext soll - anders als bisher - dann schon vorliegen. Österreich will sich bei seinen Maßnahmen vor allem an Deutschland orientieren. Es wird zwar nicht alles im Detail gleich sein wie im Nachbarland, aber in großen Zügen schon. Die deutschen Maßnahmen geben daher einen Vorgeschmack auf das, was uns in Österreich erwartet. Deutschland beschränkt etwa auch die privaten Kontakte.

Und das sind die Regeln: