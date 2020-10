Herber Lockdown-Schlag: Wirtschafts-Erholung 2021 abgesagt

Wenn ein zweiter Lockdown schon nicht zu verhindern sei, dann soll er wenigst „möglichst differenziert und möglichst kurz“ gehalten werden, appelliert Christoph Badelt, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, an die Regierung. Er orientiert sich an den Verschärfungen in Deutschland: Je kürzer ein Lockdown ausfällt und je weniger Branchen betroffen sind, desto milder sind die Auswirkungen auf Wirtschaft und Jobs, sagt der Ökonom im KURIER-Gespräch.

Die schwerste Rezession seit 1945 mit mehr als 400.000 Arbeitslosen ist an sich schon eine Katastrophe. Und jetzt soll alles noch schlimmer kommen?