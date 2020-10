Schweiz: Corona-Omertà in Appenzell

„Manche Dinge kommen in Appenzell etwas später an, so war es auch mit dem Coronavirus“, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. „Die erste Welle zog an dem Bergvölkchen fast spurlos vorbei. Es gab keine Kurve, sondern eine Linie bei null.“ Jetzt gehört Appenzell zu den Hotspots in der Schweiz, die am Mittwoch über 8.700 Neuinfektionen meldete. Doch einen richtigen Lockdown soll es deshalb nicht geben. Die Sperrstunde wird auf 23 Uhr vorverlegt.

Die Appenzeller nehmen die Omertà-Vorwürfe locker. Das liegt in ihrer Natur. Als die Schweiz am 7. Februar 1971 das Frauenwahlrecht einführte, ließen sich die Appenzeller noch Jahrzehnte Zeit, ihren Frauen ein Stimmrecht auf kantonaler Ebene zu gewähren. Das mussten sich die Frauen mühsam per Klage verschaffen. Denn noch am 29. April 1990 hatten die Männer gegen das Frauenwahlrecht gestimmt. Am 27. November 1990 hebelte das Gericht diese Unbeugsamkeit aus.