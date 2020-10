PR-Aktion für gratis Surfen: Schweizer Paar benennt Kind nach Internetanbieter

Den richtigen Namen für den Nachwuchs auszuwählen stellt so manche Mütter und Väter vor Herausforderungen. Ein Schweizer Paar hat sich die entsprechende Inspiration an reichlich bizarrer Stelle besorgt.

Der Schweizer Internetanbieter Twifi bot im Zuge eines Gewinnspiels einen kostenlosen WLAN-Vertrag für 18 Jahre – im Gegenzug sollten Teilnehmende ihr Kind nach dem Unternehmen benennen. Je nach Geschlecht entweder Twifius oder Twifia. Bei besagten Paar weckte das Angebot des Start-up-Unternehmens aus dem Kanton Aargau Interesse, wie die Schweizer Tageszeitung Blick berichtet.

Zunächst vermutete das Paar, das anonym bleiben möchte und via Facebook auf die PR-Aktion aufmerksam wurde, hinter dem Gewinnspiel einen Scherz. Nachdem sich dies als Irrglaube herausstellte, begannen die werdenden Eltern die Option ernsthaft in Betracht zu ziehen.

"Je länger ich darüber nachdachte, desto einmaliger wurde der Name für mich, da bekam die Sache ihren Reiz", sagte der nunmehrige Vater gegenüber Blick. Seine Ehefrau willigte nach anfänglicher Skepsis ebenfalls in den Plan ein: "Es ist ja auch sein Kind. Und der Name Twifia steht für mich in diesem Zusammenhang auch für Verbindung. Für ewige Verbundenheit!"