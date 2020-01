Wie die Wiener im Jahr 2019 ihre Kinder genannt haben

Bei den Buben führt in dieser Kategorie Alexander vor David und Maximilian. Einen großen Sprung nach vorne beschert diese Zählweise Muhammed, der, wenn die unterschiedlichen Schreibweisen zusammengefasst werden, in der Hitliste 2019 auf dem vierten Platz liegt. Neu in den Top Ten finden sich übrigens bei den Mädchen Lea und Clara, bei den Burschen Luka und Luis.