Was die Wohnadresse über die Namen der Wiener Babys aussagt

Und das gewährt interessante Einblicke. So wurden Namen wie Luis, Leopold, Olivia oder Frida vor allem in den westlichen Innenbezirken gerne vergeben. In den Bezirken mit hohem Anteil migrantischer Bevölkerung sind hingegen Muhammed, Sara oder Sophia beliebt.

Konkret führt Alexander etwa die Rangliste in Landstraße, auf der Wieden und in Döbling an, während Muhammed in Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau vorne liegt.

Sehr bürgerliche Bezirke machen sich ebenfalls durch interessante Details bemerkbar: Im ersten Bezirk führt etwa bei den Buben Theodor, in Hietzing bei den Mädchen Clara.