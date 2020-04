Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig: In der Früh ist es in weiten Teilen Österreichs frostig. Untertags ist ruhiges Hochdruckwetter zu erwarten: Die meiste Zeit zeigt sich die Sonne. Von Norden können ein paar Wolkenfelder übers Land ziehen. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst teilweise mäßiger Westwind. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 3 Grad. Tageshöchsttemperaturen 13 bis 22 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.