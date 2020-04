Baseball in Taiwan: Eintritt frei für Pappkameraden

In der Liga spielen nur fünf Vereine, weshalb die notwendigen Reisen in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Nach zweimaliger Verlängerung gewannen die Uni-President 7-Eleven Lions gegen die Chinatrust Brothers mit 4:1. „Es war schon sehr friedlich“, sagte Josh Roenicke, „nach einer Weile wird das, fürchte ich, langweilig. Hoffentlich dürfen die Fans bald wieder ins Stadion.“ Der 37-jährige Pitcher der Lions hatte nach seiner Rückkehr aus den USA zwei Wochen zur Isolation in ein Hotelzimmer müssen.

Die US-Liga sucht einen Ausweg

In seiner Heimat erhielt Taiwan viel Beachtung. Auch die Major League Baseball (MLB) denkt über ein ähnliches Szenario nach, über Spiele unter einer abgeschotteten Glaskuppel. Spiele ohne Publikum sollten so in Arizona und Florida zu organisieren sein.