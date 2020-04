Corona-Frisur: Wie sich Politiker über den Shutdown retten

Als Minister, der während dieser Pandemie gefordert ist wie kaum ein anderer, sagt Anschober aber auch: „Meine Hauptsorgen gelten derzeit nicht meinen Haaren.“

Kanzler schminkt selbst

Und das Make-Up? Fürs Fernsehen müssen ja auch Männer in die Maske – spätestens, seit es HD-Kameras gibt.

Normalerweise nehmen die Regierungsmitglieder vor TV-Auftritten das Schminkservice des ORF in Anspruch. Im Öffentlich-rechtlichen will man aber kein Infektionsrisiko eingehen und legt vor Aufnahmen nur noch das Material – mit frischen Pinseln und Wattepads – bereit. Gäste, sofern sie nicht ohnehin via Videotelefonie ins Studio geschaltet werden, müssen selbst ran.