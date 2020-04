Von wegen Abstand: Deutscher Gesundheitsminister zwängte sich in Lift

1,5 Meter Abstand – diese Regel gilt derzeit in Deutschland, um mögliche Corona-Infektionen zu vermeiden. Der Mann, der wohl am vehementesten die Einhaltung dieser Regel fordert, hat sie am Dienstag gebrochen: Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn.

Bei einem Besuch in der Uni-Klinik Gießen zwängte sich Spahn gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzleramtschef Helge Braun, Axel Wintermeyer, dem Chef der hessischen Staatskanzlei, und Ärzten der Klinik in einen Lift. Zwar trugen alle Schutzmasken, doch der Ärger auf Twitter war bald groß: