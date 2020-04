Tag X für die Sportvereine, und Blumenerde ist das neue Klopapier

Ein bisschen was hat der für Sport zuständige und selbst (passiv) sportbegeisterte Werner Kogler ja schon bei der Pressekonferenz am Montag verraten. Als erstes werden jene Sportstätten aufsperren dürfen, die im Freien sind. Klingt logisch. Und von diesen werden jene zuerst dran kommen, auf denen man Sport aus einer gewissen Entfernung ausüben kann. Tennis ist so eine Sportart mit dem zweitgrößten Verband Österreichs. Golf (auch mehr als 100.000 Aktive) lässt sich auch trefflich ohne Körperkontakt spielen. Bogenschießen, Stocksport und einige andere auch noch. Heikler ist das schon beim Fußball, denn selbst wenn man auf die aus dem TV bekannten Jubelszenen bei einem Tor verzichtet, so ist ein ordentliche Grätsche oder ein Gerangel bei einem Laufduell mit 2 Meter Abstand wohl nur schwer vorstellbar.

Zigtausende blicken also heute gebannt auf den Zeitplan des Ministers - und auf die Begleitmaßnahmen. Aus zumindest noch vor Ostern gut informierten Kreisen hört man, dass Leistungssportler schon demnächst, Hobbyspieler ab Anfang Mai wieder die körperkontakt-freien Sportarten ausüben dürfen. Beim Tennis könnte das dann so aussehen: kein Seitenwechsel, kein Handshake vor oder nach dem Spiel, kein Doppel, kein Bespucken der Tennisbälle. Pressekonferenz des Vizekanzlers, wie gewohnt im Live-Stream heute um 11 Uhr auf kurier.at.

Der Run auf die Märkte

Ich habe zuletzt mit einem Filialleiter eines Supermarktes telefoniert. Er hat mir gesagt, er werde den Freitag, den 13. März, nie vergessen. Es war der Tag des Market-Runs auf Klopapier. Offenbar fürchteten alle Menschen, dass es ausgehen könnte und dann....

Gestern war der Tag der Blumenerde. Ab 7 Uhr früh stellten sich Menschen vor den Baumärkten und Gartencentern an und ließen die Blumenerde erzittern. Und das trotz eher kühler Temperaturen. Hat irgendwer die Sorge, dass Blumenerde ausgehen könnte? Im Ö1-Abendjournal wurde ein Käufer zitiert, dass er Silikon für die Fuge in der Küche brauche. Eine unaufschiebbare Beschaffung, quasi systemrelevant, keine Minute durfte verloren werden. Natürlich steht jedem das Recht auf einen Einkauf von was auch immer zu. Dass man dafür aber das Anstellen im Baumarkt in Kauf nimmt, scheint psychologisch aber wohl andere Gründe zu haben. Vielleicht war es einfach auch nur das Gefühl, mal raus zu wollen, wenn man nun endlich wieder darf oder beim historischen Moment der Baumarktöffnung einfach selbst dabei zu sein. Und jeden Tag, an dem man die Küchenfuge betrachtet, kann man an diesen Tag zurückdenken. Erinnerungsfoto also.

Der Dienstag nach Ostern ist aber nur ein Vorgeschmack auf das, was ab 2. Mai bei den Friseuren los sein wird. Dazu mein Lieblings-Tweet von Stefan Sengl, dem ehemaligen Wahlkampfberater von Christian Kern: "Früher waren Premierenkarten bei den Salzburger Festspielen ein Zeichen, dass man gute Kontakte hat. Heute ist es ein Friseurtermin am 2. Mai." Chapeau, wurde im KURIER-Daily-Podcast übrigens zum Tweet des Tages gewählt.

Ruhe in der City

Auch der Autor dieser Zeilen musste am ersten Tag natürlich was Dringendes und Unaufschiebbares erledigen. Und fand auf Wiens sonst meistfrequentierter Einkaufsstraße so gut wie keine Käufer vor. Die untenstehenden Bilder am Wiener Graben und am Kohlmarkt wurden am Montag kurz nach 17 Uhr geschossen. Im sodann besuchten Geschäft war man trotzdem zufrieden. Einige wenige Kunden sind eben besser als gar keine. Zumindest hatte man auch keine Probleme mit der Kundenanzahl pro Quadratmeter.