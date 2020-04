Eurokrise 2.0: Da braut sich etwas zusammen

Die EZB muss es richten

Sicher: Der Kampf um Menschenleben hat jetzt Priorität, die auch in Österreich ausgerufene Devise „Koste es, was es wolle“ wird aber langfristig eine Riesenherausforderung für die Eurozone. Nämlich dann, wenn sich Investoren (es können, müssen aber keine Spekulanten sein) auf das schwächste Glied der Währungsunion einschießen.

Das 540-Mrd.-Euro-Hilfspaket, das die Finanzminister aufgelegt haben? Damit ist Italien und Co. bedingt geholfen, denn Notkredite lassen die Schulden weiter steigen.

Im Moment verhindert die Europäische Zentralbank ( EZB) eine Schuldenkrise, indem sie die Zinsen tief hält. Am meisten profitierte davon übrigens Deutschland, dessen Fiskus sich 436 Mrd. Euro Zinskosten seit 2007 erspart hat. (Das wurde nicht in Rom berechnet, sondern von der Bundesbank in Frankfurt.)