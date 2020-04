EU-Corona-Paket: Die 540 Milliarden sind in Wahrheit viel weniger

Länder wie Deutschland oder Österreich werden aber ihre 69 bzw. 8 Mrd. Euro wohl nicht beantragen – für sie ist es nämlich günstiger, die Schulden gleich direkt auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.

ESM ist in Italien verhasst

Somit fällt der tatsächliche Betrag viel geringer aus. Es ist nicht einmal fix, dass die Italiener ihre 38 Mrd. Euro in Anspruch nehmen: Finanzminister Roberto Gualtieri hatte das bisher stets ausgeschlossen. Aus politischen Gründen, denn wegen der Anti-EU-Propaganda der italienischen Nationalisten gilt der ESM in Rom als Knechtschaftsinstrument. Das fand aber in der Eurogruppe kein Gehör.