EU-Coronahilfen: Österreichs EU-Mandatare vermissen großen Wurf

"Starkes Comeback Europas"

Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) würdigte die Einigung am Donnerstag als "wichtigen Schritt in der Bekämpfung der Krise und für ein starkes Comeback Europas". "Mit der vorliegenden Einigung kann den betroffenen Ländern zielgerichtet geholfen werden, ohne dass die Stabilität des Euroraumes langfristig gefährdet wird", teilte er der APA mit. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz sagte nach der Videoschaltung in Berlin, Europa habe eine gemeinsame Antwort auf die Coronavirus-Pandemie gefunden.