Ist frisches oder tiefgekühltes Gemüse gesünder?

Tiefkühlen ist eine Form der Haltbarmachung, die keine Zusatzstoffe braucht, wenn es sich nicht um Fertiggerichte handelt. In Zeiten, in denen wir Vorräte anlegen, fragen sich viele, wie lange Tiefkühlprodukte frisch bleiben. Die erfreuliche Antwort lautet: Auch länger als ein Jahr, solange die Tiefkühlkost nicht unangenehm riecht.

Wissenschafter der University of California stellten in einer Studie im Jahr 2015 fest, dass es in Bezug auf den Nährstoffgehalt keinen großen Unterschied zwischen tiefgekühltem und frischem Obst und Gemüse gibt. Einige der tiefgekühlten Gemüse- und Obstsorten hatten sogar bessere Vitaminwerte als ihre frischen Verwandten.

Heidelbeeren, Fisolen und Mais wiesen tiefgekühlt höhere Vitamin-C-Werte auf, bei Erbsen hingegen konnten die Forscher in der frischen Variante mehr Riboflavin – Vitamin B2 ist bei der Umwandlung von Nahrung in Energie wichtig – nachweisen.

Auch bei Ballaststoffen, Mineralstoffen wie Eisen und Zink sowie Antioxidantien zeigte sich, dass die Unterschiede zwischen frisch und tiefgekühlt unbedeutend waren. Warum das so ist? Frische Ware büßt durch unsachgemäße oder lange Lagerung oft Vitamine ein. Tipp: Gemüse sanft erwärmen, damit Nährstoffe nicht verloren gehen.