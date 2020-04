Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Kühl und wechselhaft: Eine Kaltfront ist in der Nacht über Österreich gezogen. Entsprechend wechselhaft präsentiert sich das Wetter heute. Am Alpennordrand sowie im Norden und Osten wechseln kurze sonnige Abschnitte und einige dichte Wolken ab. Im Süden und Westen hingegen kann sich recht bald überwiegend freundliches, zumindest zeitweise sonniges Wetter durchsetzen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand für einige Stunden kräftig aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen 0 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 12 Grad.