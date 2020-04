Melanie Gassner übernimmt das Zepter bei der "Miss Earth Austria"-Wahl

Schönheitswettbewerbe gibt es in Österreich seit 1929, da wurde zu ersten Mal die Miss Austria gewählt. Mittlerweile, nach so einigen Streitigkeiten ( der KURIER berichtete), heißt diese ja nicht mehr so, sondern „MISSion-Austria-Botschafterin“ und die Bundesländerwahlen soll es in gewohnter Form ja auch nicht mehr geben.