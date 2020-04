Ein Jahr nach dem Feuer: Notre Dame ist noch nicht gerettet

Ein Jahr nach dem verheerenden Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame liegt die berühmteste Baustelle Frankreichs im Dornröschenschlaf. Und das wird wohl auch noch länger so bleiben. Denn am Ostermontag verkündete Präsident Emmanuel Macron die Verlängerung der Ausgangssperren.

In einer TV-Ansprache bat er seine Landsleute um Geduld und Ausdauer im Kampf gegen das Coronavirus.

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris brach am frühen Abend des 15. April 2019 zunächst unbemerkt ein verheerendes Feuer aus. Der hölzerne Dachstuhl und das Bleidach wurden zerstört, der Vierungsturm in der Mitte stürzte ein. Die meisten Kunstschätze konnten von Priestern und mutigen Feuerwehrmännern gerettet werden, darunter die Reliquie einer Dornenkrone, zu der am Karfreitag gebetet wurde. Dabei hatte Erzbischof Michel Aupetit einen blauen Bauhelm auf. „Wir sind in dieser halb eingestürzten Kathedrale, um zu sagen, dass das Leben noch da ist.“