Warum Notre Dame 30 Minuten brannte, bevor das Feuer entdeckt wurde

In fünf Jahren soll Notre Dame wieder aufgebaut sein. Dazu verabschiedete das französische Parlament erst diese Woche sogar ein entsprechendes Gesetz. Wie knapp die Kathedrale bei dem Brand am 15. April der totalen Zerstörung entging, das zeigt eine ausführliche Recherche der New York Times.

30 Minuten Vollbrand

Demnach habe das Feuer dreißig Minuten gebrannt, bevor es überhaupt entdeckt wurde. Und das trotz einer rechtzeitigen Alarm des Feuerwarnsystems. Der Wachebeamte, der der Meldung nachging, schaute zunächst nämlich einfach im falschen Trakt nach. Anstatt den weitläufigen Dachstuhl über dem Hauptschiff abzusuchen, suchte er lediglich über der Sakristei. Erst nach einem Telefonat mit seinem Vorgesetzten entdeckte er den Fehler. Doch da stand der Dachstuhl schon lichterloh in Flammen, schreibt die New York Times in ihrer minutengenauen Rekonstruktion des Brandes.