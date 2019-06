Das Gewölbe von Notre-Dame kann jederzeit einstürzen

„Heute kann man nicht absolut garantieren, dass das Baudenkmal stehen bleibt“, sagte der Chef-Architekt für historische Bauwerke in Frankreich, Philippe Villeneuve, der Zeitung Le Figaro am Dienstag. Bisher habe man Glück gehabt, weil das Gebäude stabil sei. „Aber das Gewölbe könnte nächste Woche genau so gut einstürzen.“

Derzeit arbeiten 150 Menschen in und um die Kathedrale, in der am Abend des 15. April das Feuer ausgebrochen ist. Es war der Montag in der Karwoche, als die Flammen immer weiter um sich griffen. Verstörende Bilder gingen um die Welt.

Der Vierungsturm, der das Haupt- und das Querschiff der Kathedrale zusammen hält, stürzte ein. Das Gewölbe des Hauptschiffs wurde an mindestens zwei Stellen durchbrochen. Und der gesamte Dachstuhl brannte ab. Doch fast alle Kunstschätze konnten gerettet werden.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Möglicherweise war es eine achtlos weggeworfene Zigarette.