Covid-19 im Osten: "Ischgl war wohl nicht ihre erste Wahl"

Hans-Peter Hutter, hat sich auf Anfrage des KURIER die Corona-Situation in den Nachbarländern genauer angesehen. Hier die Analyse des Umweltmediziners der MedUni Wien:

„In Tschechien steigen die Fallzahlen im Vergleich zu Österreich um zwei Wochen verschoben an, Unsere nördlichen Nachbarn verzeichnen daher im Moment ziemlich genau die selben Todesfälle, die bei uns vor 14 Tagen zu beklagen waren.“

„In der Slowakei hat man es bis vor wenigen Tagen geschafft, die Verbreitung des Virus gering zu halten. Seither steigen aber die Fallzahlen stark an, in etwa einem Monat wird sich das auch auf die Zahl der Verstorbenen auswirken.“

„In Ungarn steigt die Zahl der Infizierten erst seit Mitte März stark an. Auch in Ungarn ist daher die Zahl der Todesfälle genau gleich wie in Österreich.“

„ Slowenien, das einen mit Österreich vergleichbaren Anstieg der Fälle hatte, weist exakt die gleiche Sterberate auf wie Österreich.“

„Ähnliches gilt für Kroatien, wo jedoch in den letzten Tagen die täglichen Fallzahlen zurückgegangen sind.“