Warum ist es so schwierig, auf Distanz zu bleiben?

Warum es zwischenmenschlich so schwierig ist, auf Distanz zu bleiben, habe einen anderen Grund, so der Wiener: „Der Mensch ist ein Herdentier, das Geselligkeit braucht. Er fühlt sich in der Gemeinschaft am wohlsten, sie gibt ihm das Gefühl, lebendig zu sein.“ Dafür sorge etwa das Bindungshormon Oxytocin, das ausgeschüttet wird, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen.

Bis zu sechzig Zentimeter geht das Maß der „intimen Distanzzone, die der US-Anthropologe Edward T. Hall vermessen hat. Laut ihm gibt es vier Zonen: neben der genannten, die persönliche, soziale und die öffentliche. Die eineinhalb Meter, die wir derzeit alle einhalten sollen, entsprechen der sozialen Distanzzone. Diesen Abstand nehmen wir normalerweise automatisch zu Fremden ein.

Nach Peter Ruis ist der Idealzustand für alle, „dass Nähe und Distanz ins Schwingen kommen, sonst wirkt das Leben wie eingefroren“. Jetzt könnten wir aber Folgendes tun: „Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir auch über die Herzen miteinander verbunden sind.“