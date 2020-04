Ski-Star Matthias Mayer: "Natürlich sind wir privilegiert"

Matthias Mayer zeigte sich in den letzten Wochen von einer ungewohnten Seite: Als Koch. In regelmäßigen Abständen präsentierte der Kärntner Skistar in den sozialen Netzwerken Bilder von seinen Glanztaten am Herd. Das kulinarische Highlight des 29-Jährigen waren die berühmten Kasnudln aus seiner Kärntner Heimat. Der KURIER erreicht Matthias Mayer unmittelbar nach dem Mittagessen, die Einstiegsfrage liegt demnach auf der Hand.

Was gab’s denn diesmal Gutes?

Matthias Mayer: Bandnudeln mit Rindsfiletstreifen in einer Weißweinsauce. Das war sehr gut. Wobei ich zugeben muss: Das hat diesmal meine Freundin gekocht.