Heute vor 20 Jahren: Als Hermann Maier den 2000er knackte

„Heute bin ich unschlagbar.“

Hermann Maier wusste am Morgen des 16. März 2000, was passieren würde. Zum zweiten Mal in seiner Karriere würde sich der 27-jährige Flachauer den Gesamtweltcup sichern, und dazu hätte der als Ski-Ass spätberufene Maurer sich gar nicht einmal so sehr sputen müssen, wie er es auf dem ungewöhnlich langen Super-G-Kurs in Bormio tat.

1:40,08 Minuten war der Salzburger unterwegs, 1,91 Sekunden (!) lag er schließlich vor seinem zweitplatzierten Teamkollegen Fritz Strobl. Eine Marke für die Ewigkeit. Ebenso wie die 2.000 Weltcuppunkte, die an diesem Freitag sein Konto auswies. Nicht einmal Marcel Hirscher schaffte so etwas, 1.795 in der Saison 2015/’16 waren das höchste der Gefühle für den Annaberger.