Keine Siegesfeier für Putin; Länder erwarten mehr Bezieher bei Mindestsicherung

Im Iran ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Teheran die Zahl der Corona-Toten weiter gesunken. Innerhalb von 24 Stunden lag sie bei unter 50, sagte Ministeriumsprecher Kianusch Dschahanpur am Samstag. Zwar gab es im gleichen Zeitraum 1.520 Neuinfizierte, aber die meisten von ihnen brauchten nicht in Krankenhäuser eingeliefert werden, so der Sprecher im Staatsfernsehen.

Mehr als 85.000 Patienten hätten die Krankenhäuser als geheilt verlassen können. Damit habe der Iran laut Dschahanpur in den letzten Wochen erneut in fast allen Provinzen weitere Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus verbucht. Kritisch sei die Lage nur in der südwestlichen Provinz Chusestan und in der Hauptstadt Teheran. Viele Experten im In- und Ausland zweifeln zwar an der Richtigkeit dieser Angaben, haben jedoch selbst auch nur spekulative Fallzahlen, die nicht verifizierbar sind.