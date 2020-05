Zwei Infektionen im Weißen Haus - und Trump verweigert weiter Maske

"Können gar nicht angesteckt werden"

Sogar bei einem Treffen mit US-Kriegsveteranen - anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges über Hitlerdeutschland - verweigerte Trump den Mundschutz. Auf die Frage, warum er gerade diese besonders gefährdete Gruppe diesem Risiko aussetze, meinte Trump, die Veteranen seien so "rein", dass sie gar nicht angesteckt werden könnten. Außerdem so Trump, habe der Wind in die Gegenrichtung geweht, so dass die Viren die Veteranen nicht erreichen konnten: "Ich wäre sehr überrascht, wenn die Seuche sie erwischt hätte." Trump ignoriert demonstrativ auch vor Kameras die Abstandsregeln im Weißen Haus, umarmt Gäste und klopft ihnen auf die Schulter.

Pressesprecherin infiziert

Nach einem Mitarbeiter von Trump ist nun auch die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence mit dem Coronavirus infiziert. Es gehe ihr gut und sie freue sich, bald wieder zurück zur Arbeit zu kommen, schrieb Sprecherin Katie Miller auf Twitter.

Miller, die mit Trumps einflussreichem Berater Stephen Miller verheiratet ist, war zuletzt auch in Kontakt mit dem Vizepräsidenten, Journalisten und ranghohen Beamten gewesen. Der Chef der Lebensmittel- und Arzneibehörde FDA, Stephen Hahn, begann wegen seines Kontaktes zu Miller als Vorsichtsmaßnahme eine zweiwöchige Phase der Isolierung.