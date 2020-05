Verunsicherung: Wo gilt die Maskenpflicht während der Geburt?

Man kennt es aus eigener Erfahrung: Nach zehn Minuten im Supermarkt reißt man sich – sobald man an der frischen Luft ist – den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht. Endlich wieder frei atmen!

„Können Sie sich vorstellen, mit dieser Maske einen Marathon zu laufen?“, fragt Beate Kayer vom Österreichischen Hebammengremium. So muss es sich für werdende Mütter anfühlen, die derzeit ein Kind in Österreich zur Welt bringen – zumindest für manche. Denn ob für Frauen während der Geburt eine Maskenpflicht im Kreißsaal gilt, ist nicht klar geregelt. Das Gesundheitsministerium schreibt nur vor, was die anwesenden Väter zu tun haben: Sie müssen auf jeden Fall Mund-Nasen-Schutz tragen. Für werdende Mütter fehlt eine zentrale Vorgabe. Und das führt zu Wildwuchs.

In den öffentlichen Spitälern in Wien etwa müssen Frauen keine Masken tragen. In den Spitälern der Länder Burgenland und Kärnten hingegen sind sie Pflicht. In Niederösterreich ist die Handhabe überhaupt unklar. Das verunsichere alle Beteiligten, sagt Kayer vom Hebammengremium. Besonders, weil sich nicht alle Spitäler und Abteilungen an die Vorgaben zu halten scheinen, die ihre Träger ausgegeben haben – und individuelle Regeln festlegen.

In Niederösterreich etwa herrscht laut einem Sprecher der Landesklinikenholding keine Maskenpflicht für Gebärende. Das bestätigt Nicole D., die vor wenigen Tagen im Krankenhaus Zwettl entbunden hat. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das mit Mund-Nasen-Schutz wäre – furchtbar“, sagt sie zum KURIER. Wäre sie in einem anderen Spital der Landesklinikenholding gelandet – etwa in Neunkirchen – hätte sie die Maske jedoch tragen müssen. Was gilt, entscheidet offenbar jede Abteilung für sich.